Ekonomi Paketi Ekonomiye Ciddi Bir Katkı Verecektir"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Vergi ve prim cezalarına yönelik yapılacak yapılandırma, iç talebin artırılmasına sağlayacağı destekle ekonomiye ciddi bir katkı verecektir." ifadelerini kullandı.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamayla Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan "Ekonomi paketine" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere BAĞ-KUR desteği gibi konularda düzenlemeler içeren kanun tasarısının, görünüşte basit gibi duran, ancak milyonlarca insanı doğrudan etkileyen birçok soruna temas ettiğini belirten Kaan, vergi ve prim cezalarına yönelik yapılacak yapılandırmanın, iç talebin artırılmasına sağlayacağı destekle ekonomiye ciddi katkı vereceğini aktardı.

Kaan, bu değişikliğin, Maliye ile mükellef arasında bir "Vergi Barışı" olarak da nitelendirilebilecek önemli bir adım olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İş yeri açmak isteyen gençlere yönelik sunulan ilave prim desteği de genç girişimlerin önünü açmakla kalmayacak, aynı zamanda yatırım artışına sağlayacağı katkıyla ekonomik büyümeyi destekleyecektir.

65 yaş ve üzerine verilen aylıkların 266 liradan 500 liraya çıkarılmasının da bu yaş grubunun refahı açısından çok önemli olduğunu ve bu düzenlemenin gelir dağılımın tabana yayılmasına katkı sağlayacağını ifade edebiliriz.

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bin lira ikramiye verilecek olması da hem iç talebin canlandırılmasına yönelik oldukça önemli bir adım olacak, hem de dini bayramlar öncesi emekli vatandaşlar adına önemli bir motivasyon olacaktır.

Son olarak henüz çalışmaları süren 'İmar Barışı' düzenlemeleri de milyonlarca vatandaşımızı doğrudan etkileyen ve devlet açısından da uzun yıllardır önemli bir sorun olarak bekleyen birçok meseleye çözüm olacaktır."