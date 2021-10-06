Özyeğin Üniversitesi U-Multirank'te Türkiye'nin en iyi üniversitesi oldu

Özyeğin Üniversitesi, 97 ülkeden 1.948 üniversitenin değerlendirildiği uluslararası U-Multirank 2021 sıralamasında Türkiye'nin en başarılı üniversitesi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından desteklenen derecelendirme kuruluşu U-Multirank'in pek çok farklı alanda üniversiteleri derecelendirdiği sıralamasında Özyeğin Üniversitesi, Eğitim - Öğretim, Araştırma, Bilgi Transferi, Uluslararası Profil, Bölgesel Katkı (iştirak) alanlarında en çok A notu alan Türk üniversitesi oldu.

Tüm alanların değerlendirildiği genel sıralamada ise Türk üniversiteleri arasında birinci sırada yer alma başarısı gösterirken, ana alanların altındaki 29 göstergenin 17'sinde de en yüksek derecelendirme olan A notunu elde etti. Özyeğin Üniversitesi ayrıca U-Multirank 2021 sıralamasında özel olarak değerlendirilen Psikoloji dalında Türkiye'nin en başarılı üniversitesi oldu.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, çok boyutlu ve uluslararası bir yüksek öğrenim sıralaması kuruluşu olan U-Multirank, üniversite performansı, öğretme ve öğrenme, araştırma, bilgi transferi, uluslararası ve bölgesel yükümlülükler gibi pek çok farklı alanda üniversiteleri değerlendirerek en iyi olan A ve en zayıf olan E aralığında üniversitelere not veriyor.

Avrupa Komisyonu'nun Erasmus+ programının finansmanıyla üniversiteler arası bağımsız olarak derecelendirme yapan konsorsiyumunun çalışmaları, bir Danışma Kurulu tarafından denetleniyor. Ampirik verilere dayanarak benzer kurumsal profillere sahip üniversiteleri karşılaştıran U-Multirank, 2021 yılı için bölgesel olarak da en çok katılım gösteren 38 Türk yüksek öğretim kurumu hakkındaki değerlendirme raporunu da aynı çalışma içerisinde yayınladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, 2021 - 2021 Akademik Yılı'nı uluslararası bir başarı ile açıyor olmanın yalnızca üniversite adına değil Türkiye adına da gurur verici bir durum olduğunu ifade etti.

Gençtürk, "Özyeğin Üniversitesi olarak ana faaliyetimiz olan bilgi üretme ve araştırma yapmanın yanı sıra yereldeki ihtiyaçlardan yola çıkarak topluma, bölgemize ve nihayetinde tüm dünyaya dokunuşlar yapabileceğimiz sorumluluklar üstleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç sayılabilecek bir üniversite olarak son 10 yılda uluslararası ve ulusal platformlarda elde ettikleri üstün derece ve başarıların, öğrenci odaklı yönetim felsefelerinin ve akademik - idari tüm bileşenlerinin ortak çabası sonunda ortaya çıktığına işarete den Gençtürk, "Üniversitemizin bu U-Multirank 2021 sıralamasında gösterdiği başarıdan dolayı tüm Özyeğin Üniversitesi mensuplarına teşekkürlerimi sunarım." değerlendirmesinde bulundu.