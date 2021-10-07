Öz İplik İş Sendikası, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içerisindeki ücret ve İşçi gelirleri payının Avrupa'nın yarısı kadar olduğunu ve gerileme eğiliminde olduğunu açıkladı.

Öz İplik İş Sendikası, 7 Ekim Dünya Saygın İş Günü dolayısıyla yaptığı bir çalışmada GSYH içerisindeki ücret ve işçi gelirleri payının Avrupa'nın yarısı kadar olduğunu belirtti. Konuyla ilgili konuşan Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içinde ücretlerin payı geçmiş yıllarda göreli olarak artış eğilimindeyken şu anda düşüş eğiliminde. Yüksek büyüme her zaman işçinin de kazandığı anlamına gelmiyor. İşçi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'dan yeterince pay alamıyor. Türkiye'de ücretlerin GSYH içindeki payı 2009 yılında yüzde 26,7 düzeyindeydi. Artış eğilimiyle bu pay 2016'da yüzde 32'yi gördü. Sonrasında yeniden düşüş başladı ve 2020 yılında yüzde 29,4'e geriledi. 2021 yılı sonunda da benzer bir manzarayla karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de işçi ücretlerinin GSYİH içindeki payı AB'nin yarısı"

Ay, GSYH'nin yüzde 48'inin işçi ücretlerinden oluşması gerektiğini belirterek, "Dünyanın en zengin coğrafyası Avrupa Birliği'nde toplam GSYH'nin yüzde 48'i işçi ücretlerinden oluşmaktadır. Tek tek ülkelere bakıldığında en düşük pay yüzde 27,4 ile İrlanda'dadır. İrlanda'yı takip eden en düşük oran ise yüzde 40,5 ile Polonya'dır. Polonya'da işçi ücret ve sosyal haklarının, yani emekçilerin cebine giren paranın GSYH içindeki payı yüzde 40,5 düzeyindedir. Bu oran Almanya'da yüzde 55,2 düzeyindedir. Almanya ile birlikte uzun süredir gelişmiş olan Hollanda, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa'da da yüzde 50'nin üzerindedir" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

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