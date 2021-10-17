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Oyak'ın Başakşehir projesine yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Oyak'ın Başakşehir projesine yoğun ilgi

Oyak İnşaat tarafından İstanbul Başakşehir'de yapılan OYAKKENT 3 SİLÜET projesi yoğun ilgi gördü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Oyak İnşaat tarafından İstanbul Başakşehir'de yapılan OYAKKENT 3 SİLÜET projesi yoğun ilgi gördü. Oyak üyeleri ve üye olmayan vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren satışa bugün sunulacak projeden konut alabilmek için satış ofisi önünde yoğunluk oluşturdu.

Oyak İnşaat tarafından, İstanbul Başakşehir'de yapılan OYAKKENT 3 SİLÜET projesi bugün yapılacağı lansmanına Oyak üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinde satış ofisine gelen vatandaşlar, nitelikli konut projelerine ihtiyaç olduğunu belirterek, projeyi tercih etmelerindeki sebeplerin ana ulaşım noktalarına yakınlığı ve İstanbul'un içerisinde yeşille iç içe ferah bir yaşam ortamı sunması olduğunu söylediler.

"Lansmana yoğun ilgi satışı ileri tarihe erteletti"

Projenin lansman yoğunluğunu değerlendiren Oyak İnşaat Genel Müdürü Mahmut Uyar, "Başakşehir'de 133 bin metrekare arsa alanı ve 357 bin metrekare inşaat alanına sahip projemizin lansmanına özel 840 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunmayı planladık. Her bütçeye uygun alternatifli ödeme planları sunduğumuz bu proje, sabah saatlerinden bu yana hem Oyak üyelerimiz ve vatandaşlarımız tarafından büyük bir ilgi gördü. Biz de pandemi koşullarında iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek projenin satışını erteleme kararı aldık. Üyelerimize de gönderdiğimiz mesaj ve web sitemizde yayınladığımız bilgi doğrultusunda ileri bir tarihte konutlarımızı tekrar satışa sunacağız" şeklinde konuştu.

"Doğaya saygılı sağlıklı yaşam alanı"

Oyak İnşaat Genel Müdürü Uyar, "Projemiz her anlamda müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak niteliklere sahip. Bu proje bir konut projesi olmanın ötesinde, yüksek getiri imkanı sunan, şehrin gürültüsünden uzak yeşille iç içe bir yaşam sürme hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Oyak güvencesiyle satışa sunduğumuz ve 3 yılda tamamlamayı planladığımız OYAKKENT 3 SİLÜET; sürdürülebilir, enerji verimliliğini önemseyen ve doğaya saygılı yaklaşımı ile sağlıklı yaşam alanlarına sahip olma olanağı ile ön plana çıkıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

"Sabah erkenden geldik"

Proje hakkında bilgi almak için geldiğini belirten Ahmet Beyazyürek, "Projeyi Oyak yaptığı için daire almayı düşündük. Daireler ve ödemeler hakkında bilgi almak için sabah geldik. Ancak yoğunluk nedeniyle satışı ertelemişler. Takip edeceğiz, halk olarak kaliteli ve güvenli konutlara ihtiyacımız var" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Oyak'ın Başakşehir projesine yoğun ilgi - Haberler Ekonomi
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