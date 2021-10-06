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Otomotiv sektörü Birleşik Krallık'a yönelik dijital seminer gerçekleştirecek

AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Ekonomi
Otomotiv sektörü Birleşik Krallık'a yönelik dijital seminer gerçekleştirecek

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) hedef pazarlarda ihracatı artırmak amacıyla düzenlediği Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı, Birleşik Krallık ile devam edecek.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) hedef pazarlarda ihracatı artırmak amacıyla düzenlediği Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı, Birleşik Krallık ile devam edecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, OİB'in Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) desteği ile düzenlediği Birleşik Krallık Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı, 18-22 Ekim'de Türkiye'den 21 firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Program, 18 Ekim'de OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik'in ev sahipliğinde tüm firmalara açık olacak webinar ile başlayacak. Etkinlikte, webinar ve firmalar arası görüşmelerle iki ülkenin ticaret ve iş birliği faaliyetlerinin artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, tüm dünyanın zorluklardan geçtiği bir dönemde alternatif pazarlar bulma, mevcut pazarları ise daha da geliştirme adına dünyanın pek çok farklı ülkesine yönelik etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.

Avrupa ülkelerinin, Türkiye'nin otomotiv ihracatından yüzde 80 pay aldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"İngiltere otomotiv ve tedarik sanayisi de dünyanın önde gelen binek ve ticari araç üreticilerinden özel pazarlara kadar geniş yelpazede üretim yapıyor. Dolayısıyla İngiltere de Avrupa'daki en önemli pazarlarımızdan biri. Brexit süreci ile bir dönem belirsizlik yaşansa da geçen yılın son gününde yapılan Serbest Ticaret Anlaşması ile Türk otomotiv sektörünün Birleşik Krallık'a olan ihracatı kaldığı yerden devam ediyor. Bu yıl ocak-eylül döneminde en yüksek ihracat artışlarından birini yüzde 63'lük oranla Birleşik Krallık'a gerçekleştirdik. Birleşik Krallık, ilk 9 ayda 2,2 milyar dolar ihracat ile ülkeler sıralamasında da üçüncü sırada. Amacımız, bu artış ivmesini sürdürmek ve dijital heyet organizasyonunun da katkısıyla ihracatımızı daha da yukarılara taşımak."

AA / Sinan Balcıkoca - Ekonomi Haberleri
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Haber: Otomotiv sektörü Birleşik Krallık'a yönelik dijital seminer gerçekleştirecek - Haberler Ekonomi
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