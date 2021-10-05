'Otomotiv şehri' Sakarya, eylülde ihracatını bir önceki aya göre yüzde 45 artırdı - Haberler Ekonomi
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"Otomotiv şehri" Sakarya, eylülde ihracatını bir önceki aya göre yüzde 45 artırdı

AA / Uğur Subaşı - Haberler | Ekonomi

Sakarya'dan eylül ayında 325 milyon 232 bin dolarlık ihracat yapıldığı bildirildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'dan eylül ayında 325 milyon 232 bin dolarlık ihracat yapıldığı bildirildi.

SATSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin ihracatı eylülde bir önceki aya göre yüzde 45 arttı.

İhracat rakamlarını değerlendiren SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, dış satımda yaşanan sert düşüşlerin sebebi olan küresel çip krizinin yeni yıl itibarıyla hafiflemesinin beklendiğini ifade etti.

Sakarya'nın eylül ihracatında önceki aya göre yüzde 45'lik yükseliş olduğunu belirten Altuğ, şunları kaydetti:

"Ancak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaşanan yüzde 32'lik ve 2019 yılına göre yüzde 17'lik düşüşü, sadece pandemi kaynaklı hareket olarak değerlendiremeyiz. Ancak kök nedeni pandemi olan çip krizinin ihracatta, özellikle otomotiv ihracatında salgından daha ciddi düşüşe neden olduğunu görüyoruz. 2022 yılının ilk yarısına kadar bu krizin aşılmasını bekliyoruz. Bu bağlamda Sakarya, en çok ihracat yapan iller sıralamasında 7. sıradaki yerini geçici olarak 8. olarak devam ettirecektir."

Tüm zorluklara karşın üreten, ihracat yapan iş dünyasına teşekkür eden Altuğ, "Yaşanan küresel sıkıntıların geçici olduğunu hepimiz biliyoruz ancak bu süreçten çıktığımızda önde olabilmek için gerekli donanıma sahip olmamız da büyük önem taşıyor. Sakarya iş dünyasının, dijital dünyanın öncülerinden olabilmesi için Sakarya Ticaret Ve Sanayi Odası olarak çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, endüstriyel ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için şehrimizdeki tüm kesimlerin ortak akılla çalışacağına inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

AA / Uğur Subaşı - Ekonomi Haberleri
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Haber: 'Otomotiv şehri' Sakarya, eylülde ihracatını bir önceki aya göre yüzde 45 artırdı - Haberler Ekonomi
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