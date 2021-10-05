Otobüs seyahatlerinde açık bilette '12 saat önce' şartı kaldırıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Covid-19 önlemleri kapsamında otobüs yolculuğu yapacak vatandaşların mağdur olmaması için açık bilette '12 saat önce' şartını 'sefer başlayıncaya kadar' olarak değiştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada koronavirüsün yayılımının önlenmesi amacıyla Türkiye'de gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca gerekse diğer bakanlıklarca koruyucu tedbirlerin alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı vurgulandı. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamının iade edildiği, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorunda olunduğu hatırlatılarak, şöyle denildi:

Yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi için Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre düzenleme yapıldığı belirtilerek, "Önceden otobüsle seyahat etmek için yolcu bileti alan; ancak sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcular için, sefer başlayıncaya kadar talepte bulunulması halinde, daha önce düzenlenmiş yolcu bileti yerine ikinci bir talimata kadar 6 ay geçerli açık bilet düzenlenebilecek" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri