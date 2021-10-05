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Otobüs biletlerini "açık bilete" dönüştürmede "12 saat önce" şartı kaldırıldı

AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi
Otobüs biletlerini

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sonrasında otobüs yolculuğu yapacak vatandaşların mağdur olmamaları için açık bilette "12 saat önce şartı"nı, "sefer başlayıncaya kadar" olarak değiştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sonrasında otobüs yolculuğu yapacak vatandaşların mağdur olmamaları için açık bilette "12 saat önce şartı"nı, "sefer başlayıncaya kadar" olarak değiştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tehdit durumuna geldiğine işaret edildi.

Açıklamada, virüsün yayılımının önlenmesi amacıyla Türkiye'de gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerekse diğer bakanlıklarca koruyucu tedbirlerin alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı ifade edildi.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamının iade edildiği, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise firmanın 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorunda olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 6 Eylül'den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için 48 saat önce yapılan negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi kararlaştırıldı. Ancak, daha önce yolcu bileti almış olan vatandaşların, sefer başlamadan önce genelgede öngörülen asgari kriterleri sağlayamadıklarından dolayı seyahat edemedikleri, bu nedenle yolcu bileti için ödedikleri ücretin iadesini alamadıkları veya açık bilete çeviremedikleri belirlendi."

Yaşanabilecek mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Önceden otobüsle seyahat etmek için yolcu bileti alan ancak sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcular için sefer başlayıncaya kadar talepte bulunulması halinde daha önce düzenlenmiş yolcu bileti yerine ikinci bir talimata kadar 6 ay geçerli açık bilet düzenlenebilecek." ifadeleri kullanıldı.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi Haberleri
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Haber: Otobüs biletlerini 'açık bilete' dönüştürmede '12 saat önce' şartı kaldırıldı - Haberler Ekonomi
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