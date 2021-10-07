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Ostim sanayicileri, Vergi Usul Kanunu'ndaki değişikliğin mükelleflerin işini zorlaştıracağını savundu

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Ostim sanayicileri, Vergi Usul Kanunu'ndaki değişikliğin mükelleflerin işini zorlaştıracağını savundu

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yapılacak değişikliğin mükelleflerin işini zorlaştıracağını savunarak, "Yeni düzenleme, evrakların vergi dairelerine götürülmesini öngörüyor...

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yapılacak değişikliğin mükelleflerin işini zorlaştıracağını savunarak, "Yeni düzenleme, evrakların vergi dairelerine götürülmesini öngörüyor ki bu vergi huzurunu kaçırır." ifadelerini kullandı.

Ekinci, yazılı açıklamasında, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiğini anımsattı.

Teklifle vergi incelemelerinin iş yerinde yapılmasına dair hükmün kaldırıldığına dikkati çeken Ekinci, "Yeni düzenleme, evrakların vergi dairelerine götürülmesini öngörüyor ki bu vergi huzurunu kaçırır." değerlendirmesinde bulundu.

Ekinci, yapılması öngörülen değişiklikle, bu evrakların vergi dairelerine istenecek olmasının büyük külfet ve sakıncalar çıkaracağını öne sürdü.

Söz konusu değişikliğin mükelleflerin işini zorlaştıracağını vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:

"Bu düzenleme yasalaşırsa mükellefler, bütün evraklarını, vergi dairelerine veya özel idarelere verme zorunluluğunda olacak. Bir iş yerinin vergiyle ilgili defter ve belgelerinin götürüldüğü yerde kaybolup kaybolmayacağı, evrakta tahrifat yapılıp yapılmayacağı nereden bilinecek? Bir defterin bir sayfası yırtılıp atıldığında mükellef ne yapacak? Belgelerin dairelerde kaybolduğu ve bundan mükelleflerin sorumlu tutulduğu gibi örnekler hatırlandığında ne kadar büyük sıkıntılar yaşanacağı tahmin edilebilir. Ayrıca, e-fatura, e-arşiv fatura, e-beyanname gibi pek çok işlemin dijitalleştiği bir dönemde de arabalarla belge taşıyıcılığa yönlendirme çağa da uygun değil."

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
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Haber: Ostim sanayicileri, Vergi Usul Kanunu'ndaki değişikliğin mükelleflerin işini zorlaştıracağını savundu - Haberler Ekonomi
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