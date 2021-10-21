Orhangazi'de üreticilere yaban mersini fidanı dağıtıldı

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Mavi Yemiş Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Orhangazi ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde 6 çiftçiye 6 bin 750 yaban mersini (mavi yemiş) fidanı dağıtıldı.

Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, fidan dağıtım törenindeki konuşmasında, Orhangazi ve Mahmudiye bölgesinin çok verimli bir tarım alanına sahip olduğunu belirtti.

Özçakıcı, "Bir yanımız körfez, deniz, bir yanımız İznik Gölü. Bu ikisi arasında ise tadına, lezzetine kalitesine doyum olmayan ürünlerin yetiştiği bölgeler. Bu bölgede şimdi de mavi yemiş gibi katma değeri yüksek tarım ürününün yetiştirilecek olması bizleri memnun ediyor." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ise mavi yemiş bitkisinin özellikle son yıllarda sağlığa olan faydalarının bilimsel anlamda da ortaya konulduğuna vurgu yaparak, "Bu ürünün bölgemizde daha fazla üretilebilmesi ve çiftçimize daha fazla katkı sağlayabilmesi adına bizler de fidan dağıtımını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ile Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Veysel Ürün'ün de katılımcılara hitap ettiği program, çiftçilere fidanların teslim edilmesiyle sona erdi.

30 dekara ekilecek fidanlardan birkaç yıl içinde meyve alınması planlanıyor.