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Ordu kivisinin fiyatı belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ordu kivisinin fiyatı belirlendi

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu yıl Ordu'da yaklaşık 8 bin ton rekolte beklediklerini belirterek, 90 gram üstü kivinin fiyatının ise 8 TL olarak belirlendiğini söyledi.

YALOVA (İHA) - Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu yıl Ordu'da yaklaşık 8 bin ton rekolte beklediklerini belirterek, 90 gram üstü kivinin fiyatının ise 8 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Yalova'dan sonra en fazla kivi üretiminin yapıldığı Ordu'da, fındığın yanında üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan kivinin fiyatı belirlendi. Açıklanan fiyata göre 90 gram üstü kivinin kilogram fiyatı 8 TL, 70-90 gram arası 4 buçuk TL ve 50-70 gram arası kivi fiyatı ise 1 buçuk TL olarak belirlendi.

Fiyatlar hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, kivide 8 bin ton rekolte beklediklerini ifade ederek, Ordu kivisinde pazar sıkıntısı yaşanmadığını kaydetti. Kivi hasadının yaklaştığını kaydeden Uzunlar, "Aroma konusunda Ordu kivisi Yalova kivisinden daha kaliteli. Hasat sezonu kasım ayının ilk haftası, bundan önceki tarihlerde kesinlikle kivi hasadı yapılmamalıdır. Ürününü erken toplayıp satan kivi üreticilerine seslenmek istiyorum. Böyle yaparsanız hem depo ömrü kısalıyor, hem de kivinin aroması azalıyor. Ordu kivisinde coğrafi işaret belgesi var, onu da zedelemiş oluyorsunuz. Bu nedenle erken hasat konusunda üreticilerimizin mutlaka dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

90 gram üstü kivinin kilogram fiyatı 8, 70-90 gram arası kivinin 4 buçuk ve 50-70 gram arası kivi fiyatının ise 1 buçuk TL olarak belirlendiğini, geçtiğimiz yıla göre rekolte kaybı olduğunu ifade eden Uzunlar, "Ancak kalite olarak sıkıntımız yok, kivilerimiz gayet iyi. Bu sene de Ordu'da kivi rekoltesinin yine 8 bin ton civarında olacağını düşünüyorum. Ordu'ya getirisi, fındıktan sonra en fazla katma değer üreten ürün kividir" şeklinde konuştu. - ORDU

Ordu kivisinin fiyatı belirlendi

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