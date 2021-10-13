Ordu'da birinci sınıf kivinin kilogramı 8 liradan satılacak

ORDU (AA) - Ordu'da hasadına kasım ayının ikinci haftasında başlanması beklenen kivinin satış fiyatı belirlendi.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu Ziraat Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, kivi hasadına az bir süre kaldığını söyledi.

Fındıktan sonra üreticisine en çok kazandıran ürünlerin başında gelen kivinin fiyatını önceki yıllarda olduğu gibi sınıflarına göre belirlediklerini ifade eden Uzunlar, "Bu sezon birinci sınıf dediğimiz 90 gram ve üzeri kivinin kilogram fiyatı 8, ikinci sınıf dediğimiz 70 gram ve üzeri kivinin fiyatı 4,5, üçüncü sınıf olarak tabir ettiğimiz 50 gram ve üzeri kivinin fiyatı ise 1,5 lira olarak belirlendi." dedi.

Uzunlar, kivi ödemelerinin üreticilere peşin yapılacağını, kullanılacak kasa ve nakliye ödemelerinin alıcıya ait olduğunu belirterek, fiyatların tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Üreticileri erken hasattan kaçınmaları konusunda uyaran Uzunlar, bu sezon kivinin kalitesinin oldukça iyi olduğunu kaydetti.

Birlik Başkanı Yusuf Uzunlar, Ordu'da bu sezon 8 bin ton civarında kivi rekoltesi beklendiğine işaret ederek, Ordu kivisinin marka olduğunu, alıcısının her geçen yıl arttığını söyledi.