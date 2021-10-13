Ordu'da birinci sınıf kivinin kilogramı 8 liradan satılacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da birinci sınıf kivinin kilogramı 8 liradan satılacak

AA / Hayati Akçay - Haberler | Ekonomi
Ordu'da birinci sınıf kivinin kilogramı 8 liradan satılacak

Ordu'da hasadına kasım ayının ikinci haftasında başlanması beklenen kivinin satış fiyatı belirlendi.

ORDU (AA) - Ordu'da hasadına kasım ayının ikinci haftasında başlanması beklenen kivinin satış fiyatı belirlendi.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu Ziraat Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, kivi hasadına az bir süre kaldığını söyledi.

Fındıktan sonra üreticisine en çok kazandıran ürünlerin başında gelen kivinin fiyatını önceki yıllarda olduğu gibi sınıflarına göre belirlediklerini ifade eden Uzunlar, "Bu sezon birinci sınıf dediğimiz 90 gram ve üzeri kivinin kilogram fiyatı 8, ikinci sınıf dediğimiz 70 gram ve üzeri kivinin fiyatı 4,5, üçüncü sınıf olarak tabir ettiğimiz 50 gram ve üzeri kivinin fiyatı ise 1,5 lira olarak belirlendi." dedi.

Uzunlar, kivi ödemelerinin üreticilere peşin yapılacağını, kullanılacak kasa ve nakliye ödemelerinin alıcıya ait olduğunu belirterek, fiyatların tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Üreticileri erken hasattan kaçınmaları konusunda uyaran Uzunlar, bu sezon kivinin kalitesinin oldukça iyi olduğunu kaydetti.

Birlik Başkanı Yusuf Uzunlar, Ordu'da bu sezon 8 bin ton civarında kivi rekoltesi beklendiğine işaret ederek, Ordu kivisinin marka olduğunu, alıcısının her geçen yıl arttığını söyledi.

AA / Hayati Akçay - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Işıl Sergen Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Mehmet Akif Ersoy Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ordu'da birinci sınıf kivinin kilogramı 8 liradan satılacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 16:22:27. #1.13#