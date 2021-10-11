Oppo, yeni işletim sistemi ColorOS 12'yi kullanıma sundu

Oppo, yeni işletim sistemi ColorOS 12'nin resmi tanıtımını gerçekleştirdi.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarına Android 12'ye daha yakın bir deneyim yaşatmayı amaçlayan ColorOS 12, yeni ve kapsamlı kullanıcı arayüzüyle daha sorunsuz bir performans sunuyor.

Yeni işletim sistemi, gün boyunca üretkenliği artırmanın yanı sıra daha iyi bir iş-yaşam dengesi kurmaya yardımcı olacak özellikler barındırıyor.

Gerçekleştirilen tanıtımla Oppo, ColorOS 12 beta sürümünü global kullanıcıları için resmi olarak yayınlayarak Android 12'yi çalıştıran ilk OEM'lerden biri oldu.

Oppo, ilk olarak Endonezya, Tayland ve Malezya'daki Find X3 Pro'da kullanılan sürümü, gelecek aylarda daha fazla ülke ve bölgeyi kapsayacak şekilde daha fazla modelde sunmayı planlıyor.

ColorOS 12, farklı dillere ve kültürlere uygun daha çok simge, animasyon ve bilgi ekranlarıyla farklı telefon formatlarına uyarlanabilir bir yapıyla birlikte geliyor. Başta sistem eskimesi hatalarının önüne geçmek ve akıllı kaynak tahsisi sağlamak için, uzun süreli kullanıma bağlı gecikmeleri ve sistem takılmalarını gidermede başarı sergiliyor. Üç yılda yüzde 2,75 daha düşük bir sistem yaşlanma oranı, ortalama yüzde 30 daha az bellek kullanımı ve yüzde 20 daha düşük pil tüketimi kaydedildi.

150 milyon kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor

Kullanıcı geri bildirimlerine kulak veren Oppo, yeni işletim sisteminde gizliliği öncelikli hale getirdi. ColorOS 12, net, görselleştirilmiş menüler ve düğmelerle kullanıcıların kendi gizliliklerinin yöneticisi olmasını sağlayan gizlilik panoları, yaklaşık konum paylaşımı ve mikrofon ve kamera göstergelerinin dahil olduğu yalnızca Android 12'ye özgü tüm gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleriyle birlikte gelmiyor. Yeni sürüm özel sistem, özel kasa ve uygulama kilidi gibi faydalı özelliklere de sahip bir şekilde kullanıcılara sunuluyor.

Şirket, bugün ilk olarak Endonezya, Tayland ve Malezya'da Find X3 Pro 5G için ColorOS 12'nin genel beta sürümünü kullanıma sunacak. 2021'in kalan aylarında ve 2022'de diğer ülkelerde ve ek modellerde de adım adım dağıtılmaya devam edilecek. Oppo, yeni işletim sistemini 150 milyon kullanıcıyla 110'un üzerinde modele ulaştırmayı hedefliyor.

OPPO bugün ilk kez büyük bir güncelleme politikasını da duyurdu. Şirket, Find X Serisi için dört yıllık ve Reno/F/K ve A Serileri içinse üç yıllık düzenli güvenlik yamaları sunulacak.