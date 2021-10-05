Oppo, 2021 League of Legends Dünya Şampiyonası için Riot Games ile ortaklığını duyurdu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oppo, 2021 League of Legends Dünya Şampiyonası için Riot Games ile ortaklığını duyurdu

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Oppo, 2021 League of Legends Dünya Şampiyonası için Riot Games ile ortaklığını duyurdu

Oppo, League of Legends Dünya Şampiyonası 2021'e sponsor olmak üzere Riot Games ile ortaklığa gittiğini duyurdu.

Oppo, League of Legends Dünya Şampiyonası 2021'e sponsor olmak üzere Riot Games ile ortaklığa gittiğini duyurdu.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ortaklık, Oppo'nun küresel e-spor oyuncuları arasındaki marka bilinirliğini daha da artırmasına yardımcı olacak. Oppo, bu yıl en değerli oyuncu ödüllerini, finallerde üstün bir performansla savaş alanlarına hakim olan profesyonel oyunculara verecek. Oppo ayrıca, profesyonel oyuncular ve takımlarla yapılan röportajların yanı sıra oyundaki en önemli anları da izleyicilere sunacak. Böylece izleyiciler, profesyonel oyuncular ve son oynanacak oyunun ilerleyişi hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Başkan Yardımcısı ve Global Pazarlama Başkanı William Liu, bu yıl da Riot Games ile ortaklığı sürdürmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "League of Legends, Oppo'ya dünya çapında daha fazla oyuncu tarafından tanınmayı sağlayan bir platform sunuyor. Daha da önemlisi, profesyonel oyuncuların istikrarlı duruşu, Oppo'nun ürün ve teknoloji söz konusu olduğunda inovasyon için kararlı yaklaşımına benziyor. Kullanıcılarımız için sürekliliği olan deneyimler sunmaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Riot Games'in Küresel E-spor Başkanı John Needham ise şunları kaydetti:

"Geçen yılki başarılı ortaklığa dayanarak Oppo'nun League of Legends Dünya Şampiyonası 2021'e sponsor olması bizi heyecanlandırıyor. Oyunun ilk küresel akıllı telefon ortağı olan Oppo, küresel e-spor oyuncuları arasında en etkileyici teknoloji markalarından biri haline geldi. Oppo'nun finallerde izleyicilere neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyoruz."

Tüketici merkezli bir marka olarak Oppo, mobil oyuncuların neye ihtiyacı olduğunu anlıyor. ColorOS işletim sisteminde Oyun Modu ile onlara engelsiz bir oyun deneyimi sağlıyor. Oyuncular, Oyun Modu'na geçtiğinde oynadıkları Oyunlar, gelen bildirimler, mesajlar ve çağrılar ile bölünmüyor. Bu nedenle oyuncular, sürükleyici oyun deneyiminin keyfini kesintisiz olarak çıkarabiliyor.

Oppo, küresel e-spor topluluğuyla daha fazla etkileşim kurmayı amaçlıyor. Ayrıca, finallerdeki profesyonel oyuncuların ruhunun, izleyicileri en çılgın hayallerini gerçekleştirmeleri için motive edeceğine inanıyor. Bu yılki finaller, imkansızı başarma ve yeni olasılıklar yaratma cesaretini temsil eden "Make/Break" temasıyla gerçekleşecek.

League of Legends Dünya Şampiyonası 2021, 11 ülke ve bölgeden seçkin ekipleri şimdiye kadarki en yüksek bahisli turnuvaya davet edecek. Turnuvalar, 5 Ekim'de başlayacak ve 6 Kasım'da Engjavegur 8, 104 Reykjavik, İzlanda'da yapılacak finalle sona erecek.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu
Magazin Bergen
Spor Fatih Terim Marcao Mehmet Topal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Fatih Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Oppo, 2021 League of Legends Dünya Şampiyonası için Riot Games ile ortaklığını duyurdu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 15:36:09. #1.12#