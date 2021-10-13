OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü aşağı yönlü revize etti - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü aşağı yönlü revize etti

AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü aşağı yönlü revize etti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış öngörüsünü aşağı yönlü revize ederek, günlük petrol talebinin yaklaşık 96 milyon 600 bin varil olacağı tahmininde bulundu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış öngörüsünü aşağı yönlü revize ederek, günlük petrol talebinin yaklaşık 96 milyon 600 bin varil olacağı tahmininde bulundu.

OPEC'in eylül ayına ilişkin "Aylık Petrol Piyasası Raporu"na göre, küresel petrol talebi öngörüsündeki aşağı yönlü revizyonda, bu yılın ocak-eylül dönemine ilişkin beklentinin altında kalan veriler etkili oldu.

Yılın son çeyreğinde petrol tüketimindeki mevsimsel artış ve yüksek doğal gaz fiyatlarının üreticileri petrol kullanımına teşvik etmesinin etkisiyle güçlü petrol talebi beklentilerine rağmen yılın ilk üç çeyreğine ilişkin veriler talep görünümünde aşağı yönlü revizyonlara neden oldu.

OPEC, bu nedenlerle 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü bir önceki aya göre yaklaşık 140 bin varil aşağı yönlü revize etti.

Böylece, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük 5 milyon 820 bin varil artışla yaklaşık 96 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

Grup bir önceki raporunda, küresel petrol talebinde bu yıl geçen yıla göre günlük 5 milyon 960 bin varil artış beklendiğini öngörmüştü.

Ekonomik ivme ve salgınla başarılı mücadele, 2022'de talebi destekleyecek

Gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü ise 4 milyon 150 bin varil artış seviyesinde sabit tutan grup, 2022 yılında küresel petrol talebinin günlük yaklaşık 100 milyon 760 bin varil olacağını tahmin etti.

Tüketici ülkelerdeki güçlü ekonomik ivme ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin daha başarılı bir şekilde uygulanması sonucu petrol talebinin gelecek yıl olumlu destek bulması bekleniyor.

OPEC'in petrol üretimi eylülde arttı

Rapora göre, küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 610 bin varil artışla yaklaşık 95 milyon 930 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise söz konusu dönemde 482 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 330 bin varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28,5 oldu.

Bu dönemde OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Nijerya ve Suudi Arabistan'da artarken, Venezuela ve Libya'da düşüş görüldü.

Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Nijerya'da 156 bin varil, Suudi Arabistan'da 139 bin varil artış gösterdi. Bununla birlikte Venezuela'da 6 bin varil, Libya'da ise 5 bin varil geriledi.

OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise aynı dönemde 100 bin varil artarak yaklaşık 68 milyon 600 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, eylülde bir önceki aya göre 15 artarak 1555 oldu. Bu kulelerden 367'si OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Ziya Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Namaz Vakitleri Mustafa Varank Nihal Yalçın Amelia Hamlin Süleyman Soylu
Spor Fatih Terim Emre Belözoğlu Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü aşağı yönlü revize etti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 14:14:31. #1.12#