Ölçü ve tartı aletlerinde beyanname teslimi için son gün 22 Ekim - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ölçü ve tartı aletlerinde beyanname teslimi için son gün 22 Ekim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ölçü ve tartı aletlerinde beyanname teslimi için son gün 22 Ekim

Safranbolu Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğu, ölçü tartı aletlerinde beyanname tesliminin son tarihini açıkladı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Safranbolu Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğu, ölçü tartı aletlerinde beyanname tesliminin son tarihini açıkladı.

Birimden yapılan açıklamada, "3516 Sayılı Ölçü Ayar Kanunu'na göre; Safranbolu ilçe sınırları içerisinde ticaret amacıyla kullanılan veya mevcut bulunan her türlü ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalarının yapılması ve beyanname verilmesi için son tarihin 22 Ekim 2021 olduğu belirtildi.

Açıklamada "Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için en geç 22 Ekim 2021 Cuma gününe kadar Belediyemiz Ölçü Ayar Memurluğu'na başvurmaları gerekmektedir." denildi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan
Magazin Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Deniz Akkaya Namaz Vakitleri
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Kerem Aktürkoğlu Stefan Kuntz
Tüm Haberler Güzel Sözler Gazeteler Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ölçü ve tartı aletlerinde beyanname teslimi için son gün 22 Ekim - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 18:56:58. #1.13#