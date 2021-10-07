OGM'nin taşra teşkilatlarına 47 sözleşmeli personel alınacak - Haberler Ekonomi
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OGM'nin taşra teşkilatlarına 47 sözleşmeli personel alınacak

AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
OGM'nin taşra teşkilatlarına 47 sözleşmeli personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğüne (OGM), taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere, 47 sözleşmeli personel alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğüne (OGM), taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere, 47 sözleşmeli personel alınacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, söz konusu personel mühendis, laborant, biyolog, büro personeli, tekniker ve şoförlerden oluşuyor.

Adaylar, 11 Ekim-20 Ekim'de "http://isealim.ogm.gov.tr" adresindeki sistemden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecek.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri
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Haber: OGM'nin taşra teşkilatlarına 47 sözleşmeli personel alınacak - Haberler Ekonomi
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