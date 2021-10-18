OEDAŞ, sokak hayvanlarının bakımı için 'Tedavi Odası' açtı - Haberler Ekonomi
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OEDAŞ, sokak hayvanlarının bakımı için "Tedavi Odası" açtı

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
OEDAŞ, sokak hayvanlarının bakımı için

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Tepebaşı Belediyesi iş birliğiyle açılan Tedavi Odası sayesinde sokakta yaşayan hayvanların tedavileri ve rutin bakımları yapılabilecek.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Tepebaşı Belediyesi iş birliğiyle açılan Tedavi Odası sayesinde sokakta yaşayan hayvanların tedavileri ve rutin bakımları yapılabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan OEDAŞ, sosyal sorumluluk projelerine yenisini ekledi.

OEDAŞ Can Dostlar Projesi kapsamında HAYTAP ve Tepebaşı Belediyesi iş birliğiyle açılan sağlık odaları, tedavi ve bakımları yapılacak sokak hayvanlarına çözüm sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, elektrik dağıtım hizmeti vermenin yanı sıra paydaşı oldukları toplumun ihtiyaçlarına da yanıt vermek için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Yalçın, sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının önemli bir sorun olduğuna işaret ederek, "HAYTAP ve Tepebaşı Belediyesi'nin katkıları ile açılışını gerçekleştirdiğimiz Tedavi Odası sayesinde, hayvan dostlarımızın rutin bakımları ve tedavileri yapılabilecek. Projemize vermiş oldukları katkılardan dolayı HAYTAP'a ve Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ederken, hayvan dostlarımız için gerçekleştirdiğimiz projelerimize önümüzdeki dönemde de yenilerini ekleyeceğimizi müjdelemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri
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