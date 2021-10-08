Novartis Onkoloji 'Meme Kanserine Karşı 1'iz' projesini başlattı - Haberler Ekonomi
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Novartis Onkoloji "Meme Kanserine Karşı 1'iz" projesini başlattı

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Novartis Onkoloji

Novartis Onkoloji Türkiye, "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında kanserle mücadelede ilgili derneklerle iş birliği yaparak "Meme Kanserine Karşı 1'iz" projesini hayata geçirdi.

Novartis Onkoloji Türkiye, "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında kanserle mücadelede ilgili derneklerle iş birliği yaparak "Meme Kanserine Karşı 1'iz" projesini hayata geçirdi.

Novartis Onkoloji Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, projeyle meme kanserine dikkati çekmek, erken tanının önemini vurgulamak ve toplumsal bilinci artırmak hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novartis Onkoloji Türkiye Genel Müdürü Pınar Üstündağ, kanserle ilgili olarak hastaların ve toplumların değişen ihtiyaçlarına yönelik tedavi çözümleri sunduklarını belirtti.

Novartis Onkoloji'de kanser hastalarının yaşamlarını iyileştirmek için yenilikçi tedaviler sağlama konusunda uzun bir geçmişe sahip olduklarının altını çizen Üstündağ, şunları kaydetti:

"Dünyada 80'i aşkın ülkede 10 binin üzerinde çalışanımızla onkoloji alanında dünya liderlerinden biriyiz. Güçlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz, hastaların tıbbi ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olan yenilikçi tedavi seçenekleri sunma imkanı sağlıyor. Novartis Onkoloji'de global olarak çalışmalarımızı Hedefe Yönelik Tedaviler, Hücre ve Gen Tedavisi, İmmünoterapi ve Radyoligand Tedavisi olarak 4 farklı alanda sürdürüyor, meme kanseri, akciğer kanseri, melanom, böbrek kanseri ve hematoloji alanlarına odaklanıyoruz. Global olarak 22 onaylı ürünümüz ve geliştirmekte olduğumuz 25 farklı molekülümüz bulunuyor. Meme Kanseri tedavisinde 25 yılı aşkın tecrübemizle bu alanda geniş bir yelpazede ürün portföyüne sahip firma olarak geliştirilmekte olan yeni tedaviler ve kombinasyonlarla sektöre öncülük eden firmalardan biriyiz. Çeşitli tedavi seçeneklerini sunabilmek için Ar-Ge çalışmalarımıza son derece kararlı ve özverili biçimde devam ediyoruz."

"En fazla klinik araştırma yapan firmalar arasındayız"

Pınar Üstündağ, Türkiye'de de onkoloji ve hematoloji alanındaki 20 ürün ve 100'e yakın çalışanla kanserle mücadelede önemli bir rol oynadıklarını bildirdi.

Türkiye'de devam eden 30'un üzerinde klinik çalışmayla yenilikçi ilaçlarla, hastaların erişimine sunmak için kanser alanında en fazla klinik araştırma yapan firmalar arasında olduklarını aktaran Üstündağ, kanserle mücadelede tedavilerin yanı sıra toplumda kanser farkındalığının artırılması konusunda da Novartis Onkoloji Türkiye ekibi olarak ilgili dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte projeler geliştirdiklerini ve toplumun kanser hakkında bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Üstündağ, "Kansere Karşı 1'iz" farkındalık projesiyle bugüne kadar Türkiye genelinde 70 milyondan fazla izlenme rakamına ulaştıklarını bilgisini verdi.

Kanser tedavisi gören hastalar ve hasta yakınlarına hastalık sürecinde verilecek doğru psikolojik desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Hayata geçirilen projelerle bu alana önemli katkıda bulunduk. Ekim ayı boyunca 'Meme Kanserine Karşı 1'iz' projesiyle özellikle meme kanseri alanında erken teşhisin önemine dikkati çekerken, tedavi devamlılığının önemi ve psikolojik desteğin yarattığı katma değerle ilgili kamuoyunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Meme Kanserine Karşı 1'iz" projesi

Verilen bilgiye göre, Novartis Onkoloji Türkiye, 2016 yılından bu yana, hasta ve hasta yakınlarına destek olmak amacıyla ilgili derneklerle birlikte hayata geçirdiği "Kansere Karşı 1'iz" farkındalık projesini, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı'nda "Meme Kanserine Karşı 1'iz" kampanyasıyla destekliyor.

Proje dahilinde hayata geçirilen "Fark Et, Geç Kalma", "Sor-Güven-Aksatma" ve "Yalnız Değilsin" başlıklı video serisiyle meme kanserine yönelik bilinçlendirme ve farkındalığın artırılması hedefleniyor.

"Fark Et, Geç Kalma" videosunda meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekerken, "Sor-Güven-Aksatma" videosunda meme kanseri ile ilgili hastalar tarafından merak edilen soruları alanında uzman bir hekim yanıtlıyor.

"Yalnız Değilsin" başlıklı videoda ise meme kanseri yolculuğunu hasta ve hasta yakını bakış açısıyla ele alınıyor.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
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