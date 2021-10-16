Ticaret Bakanlığı, nohut ihracatının kayda bağlanma gerekçelerini açıkladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ticaret Bakanlığı, nohut ihracatının kayda bağlanma gerekçelerini açıkladı

AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Ticaret Bakanlığı, nohut ihracatının kayda bağlanma gerekçelerini açıkladı

Ticaret Bakanlığı, son dönemde yaşanan kuraklık, verim ve kalite sorunları karşısında fiyat istikrarının korunması amacıyla nohut ihracatına kayıt uygulaması getirildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, son dönemde yaşanan kuraklık, verim ve kalite sorunları karşısında fiyat istikrarının korunması amacıyla nohut ihracatına kayıt uygulaması getirildiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından hazırlanarak Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin tebliğle nohut, sülfürik asit (oleum) ve saf amonyak ihracı, kayda bağlı mallar listesine alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler neticesinde, son dönemde yaşanan kuraklık, verim ve kalite sorunları karşısında yurt içi arz-yurt dışı talep dengesi ve fiyat istikrarının korunması noktasında nohut ihracatında gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasına yönelik ihracatın yakından takibine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Ayrıca, 12 Ekim'de yayımlanan bir başka tebliğ değişikliğiyle tarım sektöründe bitkisel üretimin olumsuz etkilenmesinin önlenmesi, yurt içi talep durumu ve ihracata yönelik gereken önlemlerin zamanında alınabilmesini teminen kimyasal gübrelerin tamamı için kayıt uygulaması getirildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu uygulamayı müteakip Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesinde, kimyasal gübrelerin ham maddelerinden olan 'sülfürik asit' ve 'amonyak' ihracatının da yakından takip edilmesinin, kimyasal gübre arz güvenliği, yurt içi talep durumu ve ihracata yönelik gereken önlemlerin zamanında alınabilmesine fayda sağlayacağı değerlendirilmiştir."

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri
Kavcıoğlu: '(Kurdaki hareketlilik) 21 Ekim'e (PPK toplantısı) kadar teknik ekiple çalışacağız. Bütün gelişmeleri analiz ederek bir karar vereceğiz'

Kavcıoğlu: "(Kurdaki hareketlilik) 21 Ekim'e (PPK toplantısı) kadar teknik ekiple çalışacağız. Bütün gelişmeleri analiz ederek bir karar vereceğiz"

 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: '(PPK toplantısı) 21 Ekim'de en doğru kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın'

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "(PPK toplantısı) 21 Ekim'de en doğru kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın"

 İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak

İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Derya Tuna Işıl Sergen Okan Bayülgen
Spor Schumacher Serdar Aziz Şenol Güneş Sergio Perez Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ticaret Bakanlığı, nohut ihracatının kayda bağlanma gerekçelerini açıkladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 11:53:47. #1.12#