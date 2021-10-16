Nohut, sülfürik asit ve saf amonyak ihracatına kayıt uygulaması getirildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nohut, sülfürik asit ve saf amonyak ihracatına kayıt uygulaması getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Nohut, sülfürik asit ve saf amonyak ihracatına kayıt uygulaması getirildi

Ticaret Bakanlığı, nohut, sülfürik asit ve saf amonyak ihracatına kayıt uygulaması getirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, nohut, sülfürik asit ve saf amonyak ihracatına kayıt uygulaması getirildiğini duyurdu.

Son dönemlerde yaşanan kuraklık ve kalite sorunları karşısında dış ticaret yurt içi arz/yurt dışı talep dengesi ve fiyat istikrarının korunması amacıyla nohut ihracatında gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik olarak, ihracatın yakından takibinin sağlanması amacıyla kayıt uygulaması getirildi.

Yapılan kayıt uygulamasına ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, 12.10.2021 tarihli Tebliğ değişikliği ile tarım sektöründe bitkisel üretimimizin olumsuz etkilenmesinin önlenmesi, yurt içi talep durumu ve ihracata yönelik gereken önlemlerin zamanında alınabilmesini teminen 'Gümrük Tarife Cetvelinin' 31. faslında yer alan kimyasal gübrelerin tamamı için kayıt uygulaması getirilmişti. Anılan uygulamayı müteakip Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesinde, kimyasal gübrelerin hammaddelerinden olan 'sülfürik asit ve amonyağın' ihracatının da yakından takip edilmesinin, kimyasal gübre arz güvenliği, yurt içi talep durumu ve ihracata yönelik gereken önlemlerin zamanında alınabilmesine fayda sağlayacağı değerlendirilmiştir. Diğer taraftan, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler neticesinde; son dönemde yaşanan kuraklık, verim ve kalite sorunları karşısında dış ticaret politikamız ışığında yurt içi arz/yurt dışı talep dengesi ve fiyat istikrarının korunması noktasında nohut ihracatında gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasına yönelik olarak ihracatın yakından takibine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir. Sonuç olarak bugün yayımlanan Tebliğ değişikliği ile gerekli önlemlerin ivedilikle alınabilmesi amacıyla nohut, sülfürik asit ve saf amonyak ihracatının yakından takip edilebilmesi için '0713.20 GTP'li Nohut (Garbanzos)', '2807.00 GTP'li sülfürik asit; oleum' ve '2814.10 GTP'li Saf Amonyak' ihracında kayıt uygulaması getirilmiştir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Koray Aydın Hulusi Akar
Magazin Tolga Akış Güzel Sözler Okan Bayülgen
Spor Vladimir Putin Ali Koç Burak Yılmaz
Tüm Haberler Güzel Sözler Kadir Topbaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nohut, sülfürik asit ve saf amonyak ihracatına kayıt uygulaması getirildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 10:41:23. #1.11#