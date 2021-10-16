Nohudun ihracatı kayda bağlandı

İhracı kayda bağlı ürünler listesine nohut, sülfürik asit ve saf amonyak dahil edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine nohut (garbanzos), sülfürik asit (oleum) ve saf amonyak eklendi.