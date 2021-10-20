Niğde'de kuru fasulye ekim alanı arttı

NİĞDE (AA) - Türkiye'nin "patates ambarı" konumundaki Niğde'de alternatif ürün olarak ekimine başlanan kuru fasulyenin ekim alanları, yaklaşık 3 kat artarak 190 bin dekara ulaştı.

Niğde'de 2016'da 57 bin 470 dekarda 18 bin 669 ton, 2017'de 80 bin 920 dekarda 28 bin 126 ton, 2018'de 103 bin 489 dekarda 36 bin 398 ton, 2019'da 124 bin 580 dekarda 42 bin 503 ton, 2020'de ise 170 bin 750 dekarda 58 bin 835 ton kuru fasulye üretildi.

Türkiye'de üretilen 279 bin 518 ton fasulyenin yaklaşık yüzde 21'inin karşılandığı kentte, 2016'ya kıyasla üretim alanı yaklaşık 3 kat arttı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, AA muhabirine, fasulyenin kentin öncü ürünlerinden olduğunu söyledi.

Fasulye üretiminde Niğde'nin ikinci sırada yer aldığını belirten Baş, "Bu yıl yaklaşık 190 bin dekar alanda 75 bin ton rekolte beklentimiz var. Üretim alanında yüzde 195'e yakın, üretim miktarında ise yüzde 215'e yakın artışımız var. Bu artış bizi Türkiye'de ikinci sıraya yükseltti. Konya'dan sonra Türkiye'nin hem alan hem de verim olarak ikinci iliyiz. Fasulye alanlarımız daha çok patatese alternatif olarak planlandı. Patates üretim alanlarının azalmasına karşın fasulye alanlarımızda ciddi artış yaşandı. Bakanlığımızın da yüzde 70'e yakın hibe destekleri var." diye konuştu.

Baş, ilerleyen yıllarda bu artışın süreceğini ümit ettiklerini, çiftçinin de fasulye üretiminden memnun olduğunu dile getirdi.

"Fiyatlar memnuniyet verici"

Baş, fasulyedeki arz açığı, kentin üretime uygunluğu ve en önemlisi de patates üretiminde zaman zaman yaşanan istikrarsızlığın üreticiyi fasulyeye yönelttiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fasulyenin pazarı oluşturulamadığında depolanma imkanı oluyor, bu üreticimize, sanayicimize, tüccarımıza, artı bir avantaj sağlıyor. Son birkaç yıla baktığımızda fiyatlar da memnuniyet verici. Devletimizin farklı kurumlar üzerinden zaman zaman alım yapması veya piyasayı dengede tutmak için müdahaleler yapması, üreticimizi fasulye üretimine teşvik ediyor. Memnunuz ve fasulye üretimini geliştirmeyi de planlıyoruz."

Ovacık köyünde yaklaşık 350 dekarda fasulye üreten Veli Diker de 30 yıldır fasulye, patates ve buğday yetiştirdiğini ifade etti.

Diker, son 2 yıldır patatesin para etmemesi nedeniyle fasulye ve buğdaya yöneldiğine değinerek, "Bu sene fasulyede verim çok iyi. Patatesin para etmemesinden dolayı fasulyeye yöneldik. Şu an köyde patates eken 3-5 çiftçi kaldı." dedi.