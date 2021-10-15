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New York Fed imalat endeksi ekimde beklenenden fazla düştü

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York Fed imalat endeksi ekimde beklenenden fazla düştü

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, ekimde 19,8 değerine inerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) New York Şubesi imalat endeksi, ekimde 19,8 değerine inerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

New York Fed'in ekim ayına ilişkin imalat endeksi raporunu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi ekimde 14,5 puan azalarak 19,8'e geriledi.

Beklenenden fazla düşüş kaydeden verinin, 27 değerini alacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde New York eyaletindeki imalat sektörü büyümesinde yaşanan yavaşlamanın devam ettiğini gösteren endeks, eylülde 34,3 değerine ulaşmıştı.

Yeni sipariş endeksi, ekimde 9,4 puan azalarak 24,3 değerine ve sevkiyat endeksi 18 puanlık azalışla 8,9'a düştü.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 48,4'ten 52'ye yükseldi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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