New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artışla 35.741,15 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artarak 4.567,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 kazançla 15.226,7 puana çıktı.

Dow Jones ve S&P500 endeksleri kapanışta ulaştıkları seviyelerle rekor kaydetti.

Endeksler, teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklanması beklenen bilançoları öncesi yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

New York borsasında bugün Tesla hisselerindeki yükseliş öne çıktı. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, araç kiralama şirketi Hertz'in elektrikli araç filosu için 100 bin Tesla siparişi verdiğini duyurmasının ardından yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı. Tesla'nın hisse değeri 1000 doların üzerine çıkarken, şirketin piyasa değeri ise ilk kez 1 trilyon doları aştı.

Enerji fiyatlarındaki artış, tedarik zinciri sıkıntıları ve enflasyonist kaygılar da piyasaların odağında yer alan diğer konu başlıklarından olmaya devam ederken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85 dolara kadar yükseldi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,63 seviyelerinde seyretti.