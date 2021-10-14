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New York borsası yükselişle kapandı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, şirketlerin beklenenden güçlü gelen bilançolarının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, şirketlerin beklenenden güçlü gelen bilançolarının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,56 artarak 34.912,56 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,71 artışla 4.438,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,73 kazançla 14.823,4 puana çıktı.

Enflasyonist kaygıların yerini güçlü bilançolara bırakmasıyla endeksler gün boyu pozitif bir seyir izledi.

ABD'de yılın üçüncü çeyreğine ilişkin şirket bilançoları açıklanırken, ülkenin büyük bankaları bu dönemde net karlarının arttığını duyurdu.

Bank of America'nın yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 artışla 7,7 milyar dolara yükselirken, Citigroup'un karı, yüzde 48 artarak 4,6 milyar dolara çıktı. Wells Fargo'nun net karı aynı dönemde yüzde 59 artarak 5,1 milyar dolara, Morgan Stanley'nin net karı da yüzde 37 artışla 3,7 milyar dolara ulaştı.

ABD'de bugün açıklanan veriler de piyasalardaki pozitif havayı destekledi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana ilk kez 300 binin altına geriledi. İlk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 9 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 36 bin azalarak 293 bine indi.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi de (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,5 yükselerek piyasa beklentilerinin altında arttı.

Enflasyon endişeleriyle yukarı yönlü bir seyir izleyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 1,50 seviyelerine kadar geriledi.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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