New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD'de borç limitinin kısa süreli olarak artırılması konusunda anlaşmaya varılmasının ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,98 artarak 34.754,15 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,82 artışla 4.399,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,05 kazançla 14.654 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, borç limiti konusunda Senato'dan gelen anlaşma haberi etkili oldu.

ABD Senatosunda Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, ülkenin borç limitinin kısa süreli olarak artırılması yönünde anlaşmaya vardı.

İki taraf arasında uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Hazine Bakanlığının borçlanma yetkisini aralık ayı başına kadar yükseltmeyi kabul ettiklerini ve ülkenin temerrüde düşmesini önlediklerini duyurdu.

Anlaşma ile borç limitinin 3 Aralık'a kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılacağı bildirildi.

Makroekonomik tarafta ise işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 2 Ekim ile biten haftada, önceki haftaya kıyasla 38 bin azalarak 326 bine geriledi.

Analistler, yarın açıklanacak eylül ayına ilişkin istihdam raporunun piyasaların odağında olacağını belirtti.