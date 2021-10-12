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New York borsası yükselişle açıldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne hafif yükselişle başladı.

New York borsası, güne hafif yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artarak 34.520,37 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 4.366,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kazançla 14.533,6 puana yükseldi.

Enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışın enflasyonist kaygıları beslemesiyle dün negatif bir seyir izleyen endeksler, bugün açılışta hafif toparlanma gösterdi.

Emtia fiyatlarındaki yükseliş enflasyonun beklenenden daha uzun süreceği ve küresel büyümenin yavaşlayacağına dair endişeleri körüklerken, Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomiye ilişkin 2021 büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 5,9'a düşürdü.

IMF'nin yeni raporunda, küresel toparlanmanın devam ettiği ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aksadığı ve ivme kaybettiği belirtildi. Raporda, bu yıla ilişkin büyüme tahmininde yapılan aşağı yönlü revizyonun gelişmiş ekonomilerde kısmen arz kesintileri kaynaklı düşüşü yansıttığı, gelişmekte olan ekonomilerde ise büyük ölçüde kötüleşen salgın dinamiklerini yansıttığı aktarıldı.

Enflasyonist baskılara da dikkati çekilen raporda, yükselen enflasyonun salgınla ilgili arz-talep uyumsuzluklarını ve bir yıl öncesine kıyasla yüksek emtia fiyatlarını yansıttığı, genel olarak büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü, enflasyon risklerinin ise yukarı yönlü olduğu kaydedildi.

Raporda, ABD Merkez Bankası (Fed) gibi merkez bankalarının enflasyonun çok yükselmesi durumunda para politikasını sıkılaştırmaya hazır olması gerektiği belirtildi.

Analistler, JPMorgan Chase gibi ABD'nin büyük bankalarının yarın açıklanmaya başlayacak çeyreklik bilançolarının yatırımcılar tarafından beklendiğini, Fed'in toplantı tutanakları ile enflasyon verisinin de piyasaların odağında olduğunu bildirdi.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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