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New York borsası yükselişle açıldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'de borç limiti konusunda yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle güne yükselişle başladı.

New York borsası, ABD'de borç limiti konusunda yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,04 artarak 34.776,05 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,91 artışla 4.403,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,96 artışla 14.641,1 puana yükseldi.

ABD'de borç limiti krizinde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle endeksler pozitif bir seyir izledi.

Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, dün yaptığı açıklamada, partisinin, federal borç limitinin süresinin aralık ayına kadar uzatılmasına izin vermesini önermişti. McConnell, Demokratların borç limitinin süresini uzatmak için normal prosedürleri izlemelerine izin vereceklerini bildirmişti.

McConnell'ın açıklamasının ardından Demokratlar, Senato'nun borç limitini 2022'ye kadar askıya alacak yasa tasarısına ilişkin bugün yapılması planlanan oylamayı ertelemişti.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında borç limitinin askıya alınmasına dair görüşmelerin bugün devam etmesi bekleniyor.

Makroekonomik tarafta ise yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 2 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 38 bin azalarak 326 bine geriledi.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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