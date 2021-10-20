New York borsası yatay seyirle açıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York borsası yatay seyirle açıldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artarak 35.481,44 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 4.524,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 primle 15.152 puana çıktı.

Şirketlerin 3'üncü çeyrek bilançoları beklentilerden iyi gelmeye devam ederken, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve enflasyon endişelerinin etkisiyle endeksler açılışta yatay bir seyir izledi.

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu ile Tesla ile IBM'in bilançolarının yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euroalış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title