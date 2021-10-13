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New York borsası karışık seyirle kapandı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yatay bir seyir izleyerek 34.377,81 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 artışla 4.363,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 kazançla 14.571,6 puana çıktı.

ABD'de bugün açıklanan eylül ayı enflasyonun beklentileri aşmasının ardından endeksler kapanışta karışık bir seyir izledi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 5,4 artışla beklentilerin üzerinde yükseldi. Böylece, yıllık enflasyon yeniden 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de şirketler ise yılın üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıklamaya başlarken, ülkenin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in net karı bu dönemde beklentilerin üzerinde arttı. JPMorgan Chase'ten yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 11,7 milyar dolara yükseldi.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, varlık alımlarının azaltılmasına kasım veya aralıkta başlanabileceğinin sinyalini verdi.

Bazı Fed yetkililerinin mevcut enflasyon baskılarının tahmin edilenden daha uzun sürebileceği endişesini de dile getirdiğine işaret edilen tutanaklarda, üyelerin çoğunun arz kesintileri ve iş gücü sıkıntısının daha uzun sürebileceğini, enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu ve bunun fiyatlar ile ücretler üzerinde varsayılandan daha büyük ve kalıcı etkilerinin olabileceğini belirttiği kaydedildi.

Analistler, ABD'nin büyük bankalarından Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo'nun yarın açıklanacak üçüncü çeyrek bilançolarının yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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