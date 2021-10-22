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New York borsası karışık seyirle açıldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artarak 35.633,38 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalarak 4.546,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 azalışla 15.160,7 puana geriledi.

Dün S&P 500 endeksinin tarihi zirvesini yenileyerek rekor kapanış yapmasının ardından endeksler, bugün açılışta karışık bir seyir izledi.

Şirketlerin beklenenden iyi gelmeye devam eden 3'üncü çeyrek bilançoları ile risk iştahı yüksek seyrederken, açıklanan finansal sonuçlar nedeniyle hisse ve sektör bazlı ayrışmaların arttığı görüldü.

Tedarik zinciri sıkıntıları ve enflasyonist kaygılar da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam etti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün katıldığı televizyon programında, tedarik zincirinde son dönemde yaşanan sıkıntıları gidermek için gerekirse Ulusal Muhafız güçlerini göreve çağırabileceğini açıkladı.

Dün yüzde 1,70 ile 10 Mayıs haftasından bu yana en yüksek seviyeye çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 1,67 seviyelerinde seyretti.

Analistler, ABD'de bugün imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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