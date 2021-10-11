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New York borsası karışık seyirle açıldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 artışla 34.805,33 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalarak 4.389,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 kayıpla 14.557,5 puana geriledi.

Petrol fiyatlarının 3 yılın zirvesini görmesi, artan enflasyon endişeleri, borç limiti konusundaki gelişmeler ve istihdam raporundan gelen karışık sinyallerin etkisiyle geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde de benzer seyrini sürdürdü.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82 dolara kadar yükseldi.

ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın ABD ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi de piyasaları olumsuz etkiledi. Goldman Sachs, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 5,6'ya, 2022 büyüme beklentisini de yüzde 4,4'ten yüzde 4'e düşürdü.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve enflasyon verisinin piyasaların odağında olacağını belirtti.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo ve Citigroup'un bilançolarının da yatırımcılar tarafından takip edileceği bildirildi.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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