New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, Çin'de açıklanan 3. çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında kalması ve enflasyonist endişelerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,42 azalışla 35.147,52 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 azalarak 4.452,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 kayıpla 14.841,3 puana düştü.

Güçlü gelen şirket bilançoları ve beklenenden iyi gelen ekonomik verilerin etkisiyle geçen haftayı yükselişle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında negatif bir seyir izledi.

Çin ekonomisinin 3. çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında kalması, yükselmeye devam eden emtia fiyatları ve enflasyonist kaygılar piyasalardaki satıcılı seyirde etkili oldu.

Çin ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 4,9 büyüyerek beklentilerin altında performans gösterirken, konut sektöründeki yavaşlama, enerji arzındaki sıkıntılar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için alınan tedbirler büyümenin yavaşlamasında belirleyici oldu.

Emtia fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, ABD'de Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 83 doların üstünü gördü.

Enflasyonist kaygıların etkisiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,62 seviyelerine kadar yükseldi.

Makroekonomik tarafta ise sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 1,3 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

Analistler, ABD'de açıklanmaya devam eden şirket bilançolarının bu hafta da yatırımcıların odağında olacağını belirterek, Netflix, Tesla ve IBM gibi teknoloji şirketlerinin bilançolarının beklendiğini bildirdi.