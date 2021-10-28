NetWork dönüşüm hareketine İstinyePark İzmir'de devam ediyor

İZMİR (AA) - NetWork, yenilediği Zorlu Center ve Cevahir AVM mağazalarından sonra şimdi de İstinyePark İzmir mağazasını aynı mimari konsept çerçevesinde hizmete açarak, modern ve rafine mağazacılık konseptini İzmirli modaseverlerle buluşturuyor.

NetWork'den yapılan açıklamaya göre şirket, yeni nesil mağazacılık anlayışını yansıttığı mimari konseptiyle İstinyePark İzmir mağazasıyla müşterilerine dünya standartlarında bir alışveriş deneyimi vadediyor.

NetWork, 2021 yılının ilk çeyreğinde başlattığı heyecan verici dönüşüm hareketine hız kesmeden devam ediyor. Nude tonlar ve natürel materyallerle oluşturulan tasarım, misafirlere doğal ve aydınlık bir ortamda alışveriş yapma imkanı tanıyor.

Modern bir yaşam alanı hissi veren 375 metrekarelik mağaza, ulaşılabilir lüks kavramına estetik bir görsel dokunuş katmakla kalmıyor, aynı zamanda mağazacılık dinamiklerine de dünya standartlarında bir yorum getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AY Marka Genel Müdürü Barış Tezmen, şu ifadeleri kullandı:

"Müşterilerimize alışveriş sırasında kendilerini çok iyi hissedecekleri, ferah ve modern bir ambiyans yaratma amacıyla Zorlu Center ve Cevahir AVM NetWork mağazalarında hayata geçirdiğimiz ve büyük beğeniyle karşılanan yeni mağaza konseptimizi, şimdi de İstinyePark İzmir'de müşterilerimize sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnanıyorum ki NetWork severler, yeni mağazamızda konfor odaklı bir alışveriş deneyimiyle tanışmanın ayrıcalığını yaşayacaklar."

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