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NBA heyecanı yine TV+'ta yaşanacak

AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
NBA heyecanı yine TV+'ta yaşanacak

Televizyon platformu TV+, bu sezonda da basketbol severlerle NBA'i buluşturuyor.

Televizyon platformu TV+, bu sezonda da Basketbol severlerle NBA'i buluşturuyor.

Turkcell açıklamasına göre, dünyanın en büyük ve değerli basketbol ligi olarak değerlendirilen NBA'in birbirinden heyecanlı maçları, büyük yıldızları, çekişmeli mücadeleleri canlı yayınlarla TV+'ta olacak. 19 Ekim'de başlayacak NBA, bu sene 82 maçlık normal sezonuna da dönüş yapacak.

Dünyanın en büyük yıldızlarının sahne aldığı ligde normal sezon heyecanı, play-off çekişmesi ve şampiyonluk mücadelesi her zaman olduğu gibi TV+'ta spor severlerle buluşacak.

Bu sezon NBA'de forma giyecek 5 Türk basketbolcu da TV+'ta basketbol severlerle buluşacak. Alperen Şengün'lü Houston Rockets, Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers, Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76ers, Ersan İlyasova'yı kadrosuna katan Utah Jazz ve Ömer Faruk Yurtseven'ı kadrosunda bulunduran Miami Heat şampiyonluk mücadelesini TV+'ta yapacak.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri
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Haber: NBA heyecanı yine TV+'ta yaşanacak - Haberler Ekonomi
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