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NBA'in yeni sezonu dijital TV platformu kullanıcılarıyla buluşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
NBA'in yeni sezonu dijital TV platformu kullanıcılarıyla buluşuyor

Tivibu, ING Basketbol Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve FIBA'nın kulüpler düzeyinde önemli organizasyonlardan biri olan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ardından, NBA'in yeni sezonunu da kullanıcıları ile buluşturuyor.

Tivibu, ING Basketbol Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve FIBA'nın kulüpler düzeyinde önemli organizasyonlardan biri olan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ardından, NBA'in yeni sezonunu da kullanıcıları ile buluşturuyor.

Türk Telekom'un dijital platformu Tivibu basketbolun nabzını tutmaya devam ediyor. Kullanıcılar; Türkiye ve Avrupa basketbolunun önde gelen organizasyonlarının ardından Amerikan Basketbol Ligi NBA'in de yeni sezonunu takip edebilecek.

Sezonu son şampiyon açıyor

NBA'de yeni sezonun perdesi 19 Ekim Salı'yı 20 Ekim Çarşamba'ya bağlayan gece önemli bir maçla kalkıyor. Giannis Antetokounmpo'lu, Khris Middleton'lı kadrosu ile geçen sezon şampiyonluğa yürüyen Milwakuee Bucks sezonu, doğu finalinde karşılaştıkları Kevin Durant'li, James Harden'lı Brooklyn Nets karşısında açıyor.

Gece 02.30'da başlayacak Milwakuee Bucks - Brooklyn Nets mücadelesinin ardından ise bu kez batının devleri parkeye iniyor. LeBron James ve Anthony Davis'li kadrosuna bu yaz Russel Westbrook'a da katan Los Angeles Lakers'ın, Stephen Curry'li, Klay Thompson'lı Golden State Warriors ile karşılaşacağı maç 05.00'te başlayacak. Yeni sezonun ilk iki maçı, tüm sezon olacağı gibi S Sport üzerinden Tivibu kullanıcıları ile buluşacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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