n11.com CEO'su Yu-Shik Kim'den e-ticaret sektörüne dair açıklama Açıklaması

n11.com Üst Yöneticisi ( Ceo ) Yu-Shik Kim, Türkiye'nin e-ticaret konusunda hızlıca motive olan bir ülke olduğunu belirterek, "Asya pazarlarıyla Türkiye arasında bir köprü kurulursa, e-ticaretin ülke ekonomisine katkısı daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Şirket açıklamasına göre, Yu-Shik Kim, İstanbul'da gerçekleştirilen Worldef'in düzenlediği Dünya E-ticaret Forumu'nda "E-ticaret Rönesansı" konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kim, "2012 yılında Türkiye'ye geldiğimde, e-ticaretin genel perakendeye oranı yüzde 2 dolaylarındaydı. Altyapının iyi olması sebebiyle e-ticaretin çok yüksek potansiyele sahip olduğu görüşü vardı ve beklenti olumlu yöndeydi ancak e-ticaret penetrasyon oranı hala düşüktü. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki pandeminin de etkisiyle e-ticaret sektörü kayda değer bir büyüme kaydetti. Büyüme rakamlarına baktığımızda bunu etkileyen pek çok faktör görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye e-ticaret konusunda hızlıca motive olan bir ülke"

Ekosistemin geliştiğini ve büyüdüğünü aktaran Kim, şunları kaydetti:

"Nüfus ve ortaya konan talebin ciddi önemi oldu. Altyapı, ödeme ve lojistik sistemlerin gelişmesi de buna katkı sağladı. Ekosistemi geliştirme azmiyle e-ticaretin gelecekte çok daha parlayacağını düşünüyorum. Dünyada e-ticaretle ilgili şu an sıkı bir yarış sürüyor, özellikle Asya ülkeleri bu konuda çok önde. Hızlı teslimat gibi yaşam tarzıyla ilgili iyileştirmeler e-ticaretin gelişmesine katkı sağlıyor. E-ticarete hizmet veren diğer sektörleri güçlendirip iyi bir kapasite sunabiliriz. Ayrıca doğru yöntemlerle KOBİ'lerin dijitalleşmesine daha fazla yatırım yaparak tedarik ve talebi doğru karşılayabilirsek Türkiye'de e-ticareti çok daha hızlandırabiliriz."

Kim, Türkiye'nin en büyük güçlerinden birinin sahip olduğu nüfus olduğunu kaydederek, "Türkiye nüfusunun büyük bir çoğunluğunun gençlerden oluşması oldukça önemli. Gençlerin teknolojiyi kullanmaları, etkileşime girmeyi sevmeleri ve deneyime açık olmaları sektör adına çok büyük avantaj. Bu genç nüfus yeni pazarlara açılmak ve yeni hizmetler sunmak için oldukça çekici bir faktör. Eğer Kore, Çin gibi Asya pazarlarıyla Türkiye arasında bir köprü kurulursa, e-ticaretin ülke ekonomisine katkısı daha da artacaktır. Türkiye e-ticaret konusunda hızlıca motive olan bir ülke." ifadelerini kullandı.