Muş: Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4'e ulaştı.
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Muş: Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4'e ulaştı.
MUŞ (AA) - Muş : Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4'e ulaştı. Göreceksiniz çok kısa sürede dış ticarette fazla veren ülke hedefine ulaşacağız
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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