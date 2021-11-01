Muş: Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4'e ulaştı. - Haberler Ekonomi
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Muş: Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4'e ulaştı.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Muş: Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4'e ulaştı.

Muş: Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4'e ulaştı.

MUŞ (AA) - Muş : Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4'e ulaştı. Göreceksiniz çok kısa sürede dış ticarette fazla veren ülke hedefine ulaşacağız

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
Bakan Muş: '2021 yılının 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180,8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk.'

Bakan Muş: "2021 yılının 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180,8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk."

 Son dakika: Bakan Muş: 'Son 12 aylık ihracat 215,7 milyar dolarla yeni bir rekordur.

Son dakika: Bakan Muş: "Son 12 aylık ihracat 215,7 milyar dolarla yeni bir rekordur.
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