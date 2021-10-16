Murzioğlu: 'Kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz' - Haberler Ekonomi
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Murzioğlu: "Kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Murzioğlu:

SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sorumluluğumuzun bilinciyle, kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sorumluluğumuzun bilinciyle, kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yeni hizmet binasına geçen Samsun TSO Yönetimi'ne, "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Vali Dağlı, iş dünyasına kazandırılan eser için Samsun TSO Yönetimi'ni kutladı. TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve yönetim kurulu üyelerinin hazır olduğu ziyaret, oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Ziyarette, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yürüttükleri faaliyetler ve yeni hizmet binası konsepti hakkında Vali Dağlı'ya bilgi verdi.

Murzioğlu: "Kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz"

120 yıllık bir geçmişe sahip, şehrin ve bölgenin kalkınmasına hizmet eden Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının üçüncü hizmet binasını camiaya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Şükürler olsun ki, bu eseri yapmak bizlere nasip oldu. Bu gurur aslında tüm üyelerimizin. Yarım asırdan fazla hizmetlerimizi gerçekleştirdiğimiz eski binamız artık çağın gerisinde kalmıştı ve ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale gelmişti. İstedik ki büyüyen ve gelişen Samsun'a yakışır, çağın gerektirdiği gibi üyelerimize daha kaliteli ve verimli hizmet verebileceğimiz, Samsun ekonomisinin temsil yüzü olarak ulusal ve uluslararası düzeydeki konuklarımızı modern bir çehreyle karşılayacağımız fiziki koşullar tesis edelim. Üyelerimize de bu yönde sözümüz vardı. Güzel bir eseri Samsunumuza ve iş dünyamıza kazandırdığımızı düşünüyorum. Bu eser aslında odamızın vizyonunun, hizmet anlayışının bir göstergesidir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sorumluluğumuzun bilinciyle, kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz. İnşallah sizin öncülüğünüzle beraber kentimizi daha üst noktalara taşıyacağız" dedi.

Dağlı: "Güzel hizmetlere vesile olsun"

Ardından da, Vali Zülkif Dağlı, yeni binada incelemelerde bulunarak, yerinde bilgi aldı. İnceleme sonrası görüş bildiren Vali Zülkif Dağlı, yeni hizmet binasının iş dünyasına ve Samsun'a hayırlı, uğurlu olmasını ve güzel hizmetlere vesile olmasını temenni etti. Yeni hizmet binasını çok beğendiğini belirten Dağlı, şunları söyledi:

"Binanın yapımında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Gerçekten her şeyiyle çok güzel ve çok modern bir eser ortaya çıkartmışsınız. Samsun'da kurumlar arasında güzel bir ahenk var. Yaptığımız hizmetlerde şehrimizin kalkınmasına yön veren bir kurum olarak da her zaman sizleri yanımızda görüyoruz. Hep birlikte kentimizin güzelliklerine, güzellik ve değer katmaya gayret gösteriyoruz." - SAMSUN

Murzioğlu: Kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz

Murzioğlu: Kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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