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Muratlı'da 20 ton sertifikalı yem bezelyesi tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Muratlı'da 20 ton sertifikalı yem bezelyesi tohumu dağıtıldı

Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi Hanoğlu Mahallesinde 2 bin dekar alanda ekimi yapılacak 20 ton sertifikalı yem bezelyesi tohumu dağıtım töreni yapıldı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi Hanoğlu Mahallesinde 2 bin dekar alanda ekimi yapılacak 20 ton sertifikalı yem bezelyesi tohumu dağıtım töreni yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün Ülke genelinde uyguladığı Tarım Arazilerinin Etkin Kullanımına yönelik proje çalışmaları kapsamında; Tekirdağ'da uygulamaya konulan "Ara Nadasta Yeşil Gübreleme Projesi" ve "Münavebede Ara Ürün Yem Bezelyesi Projesi" ile yüzde 75'i hibe yüzde 25'i üretici katkısı şeklinde tohum alındı.

Muratlı İlçesi Hanoğlu Mahallesi'nde İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal'ın katılımıyla üreticilerle birlikte genel tarım konuları üzerine toplantı ve ardından 100 işletmede toplamda 2 bin dekar alanda ekimi yapılacak olan 20 ton sertifikalı yem bezelyesi tohumu dağıtım töreni yapıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Toprak organik maddesinin az olması toprağa atılan gübrelerdeki makro ve mikro besin elementlerin alınamamasına, gereğinden fazla gübre kullanımına sebebiyet vermektedir. Proje ile öncelikli olarak, İlimizin tarım topraklarında organik madde seviyesinin artırılmasını sağlamak ve en çok ekimi yapılan buğday-ayçiçeği münavebesine yeni bir baklagil bitkisi dahil ederek hem toprak ıslahı hem de kaliteli kaba yem açığının karşılanmasını sağlamak hedeflenmiştir. Projeye dahil olmak için başvuruda bulunan çiftçilerimize bölgeye uygun çeşitlerden oluşan Sertifikalı Yem Bezelyesi tohumları teslim edilecektir" denildi.

Projeyle aynı parselde buğday sonrası ayçiçeği ekilişine kadar geçen sürenin değerlendirilerek, ara nadas yem bezelyesi ekimi yapılarak ayçiçeği ekilişine yaklaşık 23-25 gün kala yeşil gübre olarak toprağa karıştırılması veya 25-30 cm yüksekten biçilip kaba yem elde edilmesi ve sonrası sürüm yapılması şeklinde uygulanacak. - TEKİRDAĞ

Muratlı'da 20 ton sertifikalı yem bezelyesi tohumu dağıtıldı

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Haber: Muratlı'da 20 ton sertifikalı yem bezelyesi tohumu dağıtıldı - Haberler Ekonomi
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