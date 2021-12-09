Ekonomi Muhabirleri Derneği'nden Anadolu Ajansına ödül
Ekonomi Muhabirleri Derneği'nce (EMD) verilen, "2019-2020 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri"nin sahipleri belli oldu.
Ekonomi Muhabirleri Derneği'nce (EMD) verilen, "2019-2020 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri"nin sahipleri belli oldu.
EMD'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de gündem yaratan ekonomi haberler inin yarıştığı "Altın Kalem" ödülleri için jüri, başvuruları ve önerileri ele aldı.
Taylan Erten, Cahit Uyanık, Birsen Çiçek, Cevdet Kaleli, Erdinç Çelikkan, Gülşen Coşkun ve Esra Nehir'den oluşan jüri, ödül için yarışan haberin, röportajın veya programın toplumu yakından ilgilendirmesi ve ekonomik sorunları dikkate alması gibi kriterleri değerlendirdi.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden, eski Anadolu Ajansı Ekonomi Haberler i Müdürü, EMD Onur Kurulu Üyesi Metin Türkyılmaz'ın adını yaşatmak için bu yıl ilk kez "Metin Türkyılmaz Özel Ödülü" verildi.
Altın Kalem Ödülleri, 13 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
2019-2020'nin "Altın Kalem" ödülünü kazananlar şöyle:
Gazete Haber i: Hürriyet gazetesinde yayınlanan "İkramiye Köstebeği"
başlıklı haberiyle Neşe Karanfil.
Gazete Köşe Yazısı: "Birisi Şu 4 milyon Artışı İzah Etsin" başlıklı
köşe yazısıyla Dünya gazetesinden Alaattin Aktaş.
Gazete Röportaj: "Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak İçin Dört İstanbul
Lazım" başlıklı röportajıyla Ticaret gazetesinden Seda Gök.
Dergi Haber i: "Korona Revizyonu" başlıklı haberiyle Capital
dergisinden Özlem Aydın Ayvacı.
Yerel Haber : "SİT Alanına İngiliz Villası" başlıklı haberiyle
Demirören Haber Ajansından Mehmet Çınar.
Ajans Haber i: "Çalışma Hayatının Değişmeyen Gündemi Kıdem Tazminatı"
başlıklı haberiyle Anadolu Ajansından Özcan Yıldırım.
Televizyon Ekonomi Haber i: "Rapor Çilesi" başlıklı yayınıyla Fox
TV'den Beril Ötkan.
Televizyon Ekonomi Yayıncılığı: BloombergHT TV
Televizyon Ekonomi Programı: "Çarşı Pazar Ekonomi" programıyla NTV'den
Berfu Güven.
Yeni Medya İnternet: "Emekliye Çalışana Haber Var" başlıklı
yazılarıyla Haber türk'ten Ahmet Kıvanç.
Metin Türkyılmaz Özel Ödülü: Sözcü gazetesinden Ege Cansen.
Özden Alpdağ Özel Ödülü: Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu ile
"Ekonomi 7/24" programıyla TRT'den Gülçin Üstün Can.
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AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri