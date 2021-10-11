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Muğla'da ticari taksilere uyarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Muğla'da ticari taksilere uyarı

İstanbul'da yaşanan taksici krizinin ardından Muğla'da da vatandaşlar tarafından şikayetlerin artmasının ardından Muğla Valiliği ticari taksilerin uyması gereken kuralları hatırlatan kararları yayımladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yaşanan taksici krizinin ardından Muğla'da da vatandaşlar tarafından şikayetlerin artmasının ardından Muğla Valiliği ticari taksilerin uyması gereken kuralları hatırlatan kararları yayımladı.

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Muğla sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı yönünde vatandaşlar tarafından şikayetler gelmektedir. Bunun yanında, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkarıldığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettikleri de şikayetler arasında yer almaktadır. Araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve taleplerden anlaşılmaktadır" denildi.

Emre aykırı hareket eden kişiye söz edilen kanun maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanacağı hatırlatılan yazıda, kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırları içinde aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olduğu ve adli/idari işlemler yapılarak, gerekli idari para cezası uygulanacağı açıklandı. - MUĞLA

Muğla'da ticari taksilere uyarı

Muğla'da ticari taksilere uyarı

Muğla'da ticari taksilere uyarı

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