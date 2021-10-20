MTA yerleşkesindeki patlamada yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MTA yerleşkesindeki patlamada yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
MTA yerleşkesindeki patlamada yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Ankara'da kurumun ısı santralinde meydana gelen patlamada yaralanma ve can kaybı olmadığını bildirdi.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Ankara'da kurumun ısı santralinde meydana gelen patlamada yaralanma ve can kaybı olmadığını bildirdi.

MTA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır, olaya müdahale edilmekte olup yangın kontrol altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Eskişehir yolundaki yerleşkede sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrası yangın çıkmıştı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

MTA yerleşkesindeki patlamada yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi

MTA yerleşkesindeki patlamada yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi

MTA yerleşkesindeki patlamada yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi

MTA yerleşkesindeki patlamada yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
Tarlada 2, markette 10 lira! Üzüm üreticisi isyan ediyor

Tarlada 2, markette 10 lira! Üzüm üreticisi isyan ediyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 6,5 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 6,5 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title