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Mor şifa topraktan çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mor şifa topraktan çıkartıldı

Sivas ve çevresinde ekimi yapılan, şifa kaynağı olarak bilinen Mor patates hasadına başlanıldı.

KANGAL, SİVAS (İHA) - Sivas ve çevresinde ekimi yapılan, şifa kaynağı olarak bilinen Mor patates hasadına başlanıldı.

Şifa kaynağı olarak belirtilen Mor patates üretimi yaygınlaşıyor. Sivas ve çevresinde ekimine başlanılan Mor patateslerin hasadı başladı. Sivas'ın Kangal ilçesi Kargakalesi mezrasında ekimi yapılan patatesler geçtiğimiz gün toplandı. İlçe Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur hasada katıldı. Sungur burada yaptığı açıklamada hasadın bereketli olmasını dileyerek, üretimin arttırılması talebinde bulundu. Sungur yaptığı açıklamada, "Mor patates, antioksidan yüklü, karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olarak da bilinmekte olup kan dolaşımı ve tansiyon dengesini düzenleyici özelliğe sahiptir. Ülkemizde kısıtlı alanlarda üretimi yapılabilen mor patatesin ilçemizde gelişimi adına desteklerimiz sürecektir" dedi. - SİVAS

Mor şifa topraktan çıkartıldı

Mor şifa topraktan çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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