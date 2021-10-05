Mor altın Safran'da rekolte fiyatı yükseltti

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin hasadı başladı. Hücre yenileme ve vücut direnci yükseltme özelliği de bulunan Safran'ın kilosu 60 bin TL'den satılacak.

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, havanın soğuk ve sıcak geçmesinden dolayı 15 gün erken başladı. Ağustos ayında ekimi yapılan, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanan safranın, kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olurken, soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safranın kilosu bu yıl 60 bin TL'den satılması bekleniyor.

"Sezon daha uzun sürecek"

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan safran üreticisi İsmail Yılmaz, "Bu sene havaların soğuk gitmesi ve yağmurun da yağmasıyla 1 Ekim itibariyle çiçeklenme başladı. Daha önceki yıllara göre 15 gün önceden çiçeklenmeye başladı. Bu da demek oluyor ki sezon daha uzun sürecek. Zaten 20 Kasım'a kadar çiçeklenme devam ediyor. İnşallah iyi bir hasat dönemi olur" dedi.

Yılmaz, 27 dekarlık bir alanda yaptıkları üretimde 25 kilo civarında ürün beklediklerini söyledi.

Bu yıl safranın 50-60 bin TL civarında olacağını umduklarını ifade eden Yılmaz, "Safrana meraklı çok insanımız var. Özellikle Kuveyt, Dubai, Katar, Bahreyn gibi ülkelerden gelenler var. Rusya'dan da gelenlerimiz var. Zannediyorum önümüzdeki haftalarda çok yoğun olacak. 22-24 Ekim tarihleri arasında Safran Festivalimiz var. Çok kalabalık geçeceğini umuyorum" diye konuştu.

Profesyonel Turist Rehberi olan İzzet Orhan Özdal ise safranın planlanandan daha erken çiçek vermeye başladığını, bunun da Safranbolu'ya gelecek misafirlere daha önceden safranı gösterebilecekleri anlamı taşıdığını belirtti.

"Bu seneki ziyaretçiler geçmiş yıllardan daha fazla olacak"

Özdal, "Turizm açısından şuanda birçok firmanın Safranbolu'ya yoğun bir şekilde turları başladı. Benim ümidim misafirlerimizin pandemi öncesinden daha fazla olacağı. Pandemi döneminde insanlarımız evde kaldı. Hasadın süresi 45 güne kadar uzadı. Bu seneki ziyaretçi sayımız geçmiş yıllardan daha fazla olacak" şeklinde konuştu.

Sezonu erken açan safran tarlalarına yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi başladı. - KARABÜK

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