Moldova ile Türkiye arasında ticari hacmi arttıracak hamle

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Moldova'nın Ankara büyükelçisinin Körfez Ticaret Odası ziyaretinde, iki ülke arasındaki iş hacminin oluşması için çalışmalar başlatıldı.

Körfez Ticaret Odası Meclis toplantısında oda üyeleri ile bir araya gelen Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, ülkesi ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini artırmak için girişimlerde bulundu. Büyükelçi, Türk iş insanlarına iki ülke arasındaki ticaret hacmi arttırılabilecek ürün ve hizmetler hakkında bilgi verdi. Moldova'daki yatırım imkanlarını detayları ile anlatan Croitor, ülkesi ile ilgili bir de sunum gerçekleştirdi.

Oda üyelerinden gelen soruları cevaplayan büyükelçi Croitor, ürün ve hizmet alım satım talepleri olan KTO üyelerinin taleplerinin de hızlıca işleme konulmasına destek verdi. Moldova büyükelçisi KTO üyelerini ülkesine kültürel ve ekonomik ilişkiler kurmak üzere Moldova'ya davet etti. Toplantıda konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk de Moldovalı ve Türk firmaların tanışıp ticaret yapmaları için çok hızlı şekilde projeler geliştirileceğini belirtti. Öztürk, "Online ve fiziki organizasyonları en etkin şekilde kurgulayıp ürün ve hizmet alım satım taleplerini iki tarafın firmalarına ulaştırarak süreci en hızlı şekilde sonuçlandıracağız" dedi.

Büyükelçi Dmitri Croitor ziyareti sırasında ülkesinin öncelikli olarak ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretimini veya ticaretini yapan Körfez Ticaret Odası üye firmalarını da iş yerlerinde ziyaret etti. Özellikle makine, gübre ve tekstil alanları ile ilgilenen konuk büyükelçi Türk firmaları hakkında detaylı bilgi aldı.

Görüşmelerde Moldova Ankara Büyükelçisi Croitor ve KTO Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk yaptıkları ortak açıklamada fiziki heyet ziyaretleri, ürün ve hizmet alımlarının iki tarafın firmaları ile paylaşılması ve salgın döneminde online iletişim kanallarının daha etkin kullanılmasına karar verdiklerini açıkladılar. Bu kapsamda ilk etkinliğin Kadın Girişimciler arasında online olarak gerçekleşmesine de karar verildi. Moldovalı ve Türk iş kadınları için daha sonra ise firmalarına yönelik online fuar organizasyonları düzenlenecek.

Telekonferans sistemi ile açılış konuşmalarının yapılması ve sektör temsilcilerinin bilgilendirme yapmalarının ardından sektör bazlı toplu şekilde telekonferans görüşmeleri ile firma temsilcilerinin birbirlerini yakından tanıması sağlanacak. Daha sonra bir ay süresinde açık kalacak olan e-ticaret veri tabanı üzerinden Moldovalı ve Türk firmalar birbirlerinin online katalog ve broşürlerini inceleyebilecek, dijital kartvizit bırakabilecek, ürün veya firma videolarını paylaşıp birbirlerine görüşme için randevu gönderebilecekler. Görüşme gün ve saati için randevulaşan firma temsilcileri e-ticaret veritabanı üzerinde birebir görüşmelerini telekonferans üzerinden veya yedi dilde tercüme desteği ile yazışarak yapabilecekler.

Görüşmenin sonunda Gagauz Türkü olan Moldova'nın Ankara Büyükelçisi'ne günün anısı olarak Dede Korkut Hikayeleri kitabının orijinal ve Türkçe metni ile el yapımı seramik hediye edildi. - KOCAELİ