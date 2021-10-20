Modifiye araç tutkunları Menteşe'de buluşuyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Modifiye araç tutkunları Menteşe'de buluşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Modifiye araç tutkunları Menteşe'de buluşuyor

5'inci Muğla Autoshow Modifiye Araç Fuarı 23-24 Ekim'de Kötekli Mahallesinde yapılacak.

MUĞLA (İHA) - 5'inci Muğla Autoshow Modifiye Araç Fuarı 23- 24 Ekim'de Kötekli Mahallesinde yapılacak.

Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi destekleriyle, Kötekli Mahallesinde düzenlenecek araç fuarına Türkiye'nin farklı bölgelerinden 400'den fazla aracın katılması bekleniyor. Modifiyeli, offroad, klasik ve özel ses sistemlerine sahip otomobillerin sergileneceği fuar Türkiye'nin çeşitli noktalarından modifiye araç severleri Menteşe'de buluşturacak.

Otomobil tutkunları Sabah 10.00'dan akşam 18.00'e kadar açık kalacak fuarı iki gün boyunca ziyaret edebilecek. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
E-devlet üzerinden yeni hizmet! Elektronik imza başvuruları artık sistem üzerinden yapılabilecek

E-devlet üzerinden yeni hizmet! Elektronik imza başvuruları artık sistem üzerinden yapılabilecek

 Üretici ve işçileri zehirli ıspanak iddiaları vurdu: Haller ıspanak almıyor

Üretici ve işçileri zehirli ıspanak iddiaları vurdu: Haller ıspanak almıyor

 Tarlada 2, markette 10 lira! Üzüm üreticisi isyan ediyor

Tarlada 2, markette 10 lira! Üzüm üreticisi isyan ediyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title