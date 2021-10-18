Mitsubishi Electric'ten klimalarda altyapıyı yeniden kullanmayı mümkün kılan inovatif teknolojiler

Mitsubishi Electric, klimalarda altyapıyı yeniden kullanmayı mümkün kılan inovatif teknolojisiyle malzeme ve zaman tasarrufu sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, her teknolojik ekipmanda olduğu gibi klimalar da inovasyon hızına ayak uyduruyor. Hızla gelişen teknoloji, eskiyle yeni arasındaki farkı giderek açıyor. Bugünlerde bir kullanıcı, 10 yıl ve üzeri yaşta bir klimaya sahipse büyük olasılıkla yeni alacağı bir klimanın en az 2 katı kadar fazla enerji harcıyor demektir. Bu yüksek faturalar sebebiyle birçok insan konforundan feragat ediyor ve nihayetinde bu konforsuzluk; memnuniyetsizlik ve mutsuzluk oluşturuyor.

Klima teknolojisi de yeni patentlerle birlikte hızla değişiyor. Kompresörler artık sabit hızlı değil, ihtiyaç kadar çalışıyor. Soğutucu akışkan olarak artık R32 kullanılıyor. Filtreleme sistemleri hızla gelişti, artık 0.3 mikrona kadar olan kirleticiler tutulabiliyor. Bir ürünü oluşturan parçalar daha hassas işleniyor ve daha dayanıklı hale getiriliyor. Uzaktan kontrol sistemleri klimalara adapte edilebiliyor, bu sayede cep telefonundan klimalar kontrol edilebiliyor. Akıllı göz teknolojileri insanları ve ortam sıcaklığını tespit edip klimaların çalışmasını kontrol edebiliyor. Tüm bu yenilikler maksimum konfor sunarken, minimum enerji tüketilmesini sağlıyor.

İnovatif teknolojiler sayesinde klimaları değiştirmek kolay ve zahmetsiz

Eski tip iklimlendirme ürünlerini değiştirmek önceki yıllarda çok daha zorlu bir süreç olurken, uyumsuz bakır boru çapları, farklı özellikteki yağların tesisatı kirletmesi gibi sebeplerden dolayı yeniden tesisat çekmek hem mimari hem de mekanik olarak zahmetliydi. Artık geliştirilen yeni teknolojilerle bu tür olumsuzlukların önüne rahatlıkla geçilebiliyor.

İklimlendirme teknolojileri geliştiren Mitsubishi Electric, hemen hemen tüm yeni modellerini, eski tesisat sistemlerine uygulanabilecek şekilde geliştiriyor ve kullanıcılara sunuyor. Örneğin, patentli ürünü olan HAB yağı (Hard Alkl Benzene-Yüksek Dayanımlı Yağ), klor kalıntısı sebebiyle oluşabilecek yağ bozulmalarının önüne geçiyor, tesisatın içerisinde kalan metal parçaları ve balçıklar ise özel filtreleme sistemleriyle filtreleniyor. Böylece bakır boru değişimine gerek kalmıyor, sadece iç ve dış ünitenin montajının yapılması yeterli oluyor. Artan enerji maliyetlerinin yeni ve az enerji tüketen cihazları zorunlu kılması tüketicileri cihaz değişimine yönlendirirken, Mitsubishi Electric'in geliştirdiği bu inovatif özellik, kurulumu pratik hale getirerek sürecin çok daha kolay ve hızlı tamamlanmasını sağlıyor.