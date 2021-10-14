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Mimeda, markaları doğru alanda ve doğru hedef kitle ile buluşturmaya hazır

AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Mimeda, markaları doğru alanda ve doğru hedef kitle ile buluşturmaya hazır

Migros çatısı altında kurulan perakende medya şirketi Mimeda, müşterilerinin doğru reklamı doğru mecrada yayınlayabilmeleri için iletişim kanallarında çeşitliliği artırmak üzere ilk adımlarını atmaya başladı.

Migros çatısı altında kurulan perakende medya şirketi Mimeda, müşterilerinin doğru reklamı doğru mecrada yayınlayabilmeleri için iletişim kanallarında çeşitliliği artırmak üzere ilk adımlarını atmaya başladı.

Migros açıklamasına göre, data entegreli iletişim kanallarına sahip tek pazarlama platformu Mimeda iş birliğine imza atarak Avrupa'nın en büyük Adtech şirketlerinden Adform ile altyapı ortaklığı kurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mimeda Yönetici Direktörü Kına Demirel, Mimeda olarak, Türkiye'de medya sektöründe katma değerli bir hizmet sunmak için hazırlıklarını tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dijital dünyada yayıncılarla akıcı ve kusursuz bir iletişim kurabilmenin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Demirel, "Mimeda olarak, müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına tüm teknolojik yatırımları kesintisiz şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, güçlü bir altyapı sistemi için önemli bir iş birliği gerçekleştirdik ve alanında lider Adform ile ortaklık kurduk. Bu iş birliği ile medya platformları, Mimeda SSP'si üzerinden, 67 yıldır sektöre liderlik eden Türkiye'nin offline ve online entegrasyonu en güçlü markası Migros'un tüketici öngörüleriyle entegre hale gelecek. Ayrıca, müşterilerimiz hedefleri doğrultusunda Adform DSP üzerinden doğru hedef kitleleri kolaylıkla belirleyebilme imkanına sahip olacak. Ülkemizin birbirinden başarılı yerel içerik üreticileri ile bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adform Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Cem Eroğlu da Türkiye pazarına girdikleri günden beri hedeflerinin teknoloji yönetiminde liderliğe oynayan reklam verenleri ve ajansları, gelişmiş teknolojilere yatırım yapan mecralarla buluşturmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, kendine özgü bir mimari projesi hazırlanan Mimeda altyapı projesi bu hedefimizle tam anlamıyla örtüşüyor. Migros'un tüketicinin yol haritası raporları sayesinde özenle seçilmiş mecralarla anlaşıp sahip olduğu veri ve analizleri bir envanterde buluşturması pazarımız adına paha biçilemez bir yatırım oldu. Hem reklam veren hem de medya şirketinin aynı deneyimi tek bir platform üzerinden tercih ediyor olması, FLOW'un çıkış noktasının ve sağladığı faydaların ispatı niteliğinde. Bu mimari tasarımı, küresel nitelikte bir başarı örneği haline getirmeyi planlıyoruz."

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri
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